АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Шарди VS Н.Ярри

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 1
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Онлайн - Жереми Шарди - Николас Ярри

АТР Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Николас Ярри на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей
Николас Ярри
Николас
Ярри
ЧилиЧили
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
74
Последние матчи
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