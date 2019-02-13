АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Шарди VS Н.Ярри
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 1
Матч
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Онлайн - Жереми Шарди - Николас Ярри
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Николас Ярри на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг71
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Николас
Ярри
Ярри
Чили
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)87
- Возраст24
ATP рейтинг74
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