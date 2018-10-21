АТР Москва
Одиночный разряд | Полуфинал

... VS ...

19 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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АТР Москва - 19 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 19 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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