АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Маннарино VS М.Кукушкин
16 октября 2019 г. Начало после 13:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Адриан Маннарино - Михаил Кукушкин
АТР Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Михаил Кукушкин на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг44
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77
6
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62
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Одиночный разряд
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4
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А.Рамос
0
6
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Одиночный разряд
1/4 финала
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✓
6
6
Д.Джумхур
1
4
Больше матчей
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
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Одиночный разряд
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4
3
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66
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Одиночный разряд
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68
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✓
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