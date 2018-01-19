Смотри также

АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
3
77
77
14 октября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Кристиан Гарин - Андреас Сеппи

АТР Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Андреас Сеппи на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристиан Гарин
Кристиан
Гарин
ЧилиЧили
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
32
Последние матчи
Больше матчей
Андреас Сеппи
Андреас
Сеппи
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
72
Последние матчи
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