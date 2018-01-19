Смотри также

АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
✓
3
77
77
14 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Кристиан Гарин - Андреас Сеппи
АТР Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Андреас Сеппи на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг32
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Одиночный разряд
Второй раунд
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К.Гарин
✓
6
3
6
Больше матчей
Андреас
Сеппи
Сеппи
Италия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)75
- Возраст35
ATP рейтинг72
Последние матчи
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Одиночный разряд
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2
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