АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Бублик VS А.Рублев
15 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Александр Бублик - Андрей Рублев
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Бублик - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг54
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
77
4
А.Бублик
65
0
A
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бублик
✓
78
6
Л.Харрис
66
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик
✓
6
7
Д.Томпсон
4
5
Больше матчей
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг33
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
6
77
А.Рублев
0
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Миллман
2
0
А.Рублев
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рублев
✓
6
77
Б.Чорич
4
64
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
Больше матчей
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28/09/2019
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21/09/2019
Эксклюзивное интервью Андрея Рублева о победе над Федерером, US Open и психологии
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