АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Бублик VS А.Рублев

15 октября 2019 г. Начало после 17:30

Center Court
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Онлайн - Александр Бублик - Андрей Рублев

АТР Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Бублик - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александр Бублик
Александр
Бублик
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.97
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
54
Последние матчи
Больше матчей
Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
33
Последние матчи
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