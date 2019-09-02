АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Рублев VS ...

17 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Андрей Рублев - ...

АТР Москва - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
33
Последние матчи
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