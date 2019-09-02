АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Рублев VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андрей Рублев - ...
АТР Москва - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг33
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик
1
6
4
А.Рублев
✓
6
3
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
6
77
А.Рублев
0
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Миллман
2
0
А.Рублев
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рублев
✓
6
77
Б.Чорич
4
64
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
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