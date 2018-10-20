АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Кечманович VS ...
15 октября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Миомир Кечманович - ...
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Миомир Кечманович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст20
ATP рейтинг50
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
М.Кечманович
64
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
М.Кечманович
4
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
62
3
А.Рамос
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
2
0
A
М.Кечманович
✓
6
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
611
77
62
6
3
П.Лоренци
✓
713
62
77
3
6
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