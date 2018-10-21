АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Маннарино VS Д.Джумхур

14 октября 2019 г. Начало после 19:00

Center Court
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Онлайн - Адриан Маннарино - Дамир Джумхур

АТР Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
44
Последние матчи
Больше матчей
Дамир Джумхур
Дамир
Джумхур
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
93
Последние матчи
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