АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Маннарино VS Д.Джумхур
14 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Адриан Маннарино - Дамир Джумхур
АТР Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг44
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
✓
4
6
6
А.Маннарино
6
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Финал
А.Маннарино
64
4
А.Де Минаур
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
4
6
А.Рамос
0
6
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
6
6
Д.Джумхур
1
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Циципас
6
5
0
A
А.Маннарино
✓
3
7
0
Больше матчей
Дамир
Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
ATP рейтинг93
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
6
6
Д.Джумхур
1
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
✓
77
6
С.Квон
63
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Джумхур
✓
5
6
6
М.Чеккинато
7
4
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
Д.Джумхур
62
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич
5
6
1
A
Д.Джумхур
✓
7
3
3
Больше матчей
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