АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

Ж.Шарди VS М.Кечманович

17 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Жереми Шарди - Миомир Кечманович

АТР Москва - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей
Миомир Кечманович
Миомир
Кечманович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
50
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Михаил Кукушкин размазал Жереми Шарди по корту перед французским бомондом

АТР Masters Монте-Карло
15/04/2019
play
Видео

Даниил Медведев проиграл Жереми Шарди 4 гейма подряд и отправил ракетку в ад

ATP Роттердам
13/02/2019

Не пропусти матч Даниила Медведева на Eurosport 2

ATP Роттердам
13/02/2019
play
Видео

«Все любят Григора». Надаль, Изнер и Зверев назвали Димитрова самым привлекательным теннисистом

29/11/2018