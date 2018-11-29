АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
Ж.Шарди VS М.Кечманович
17 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Жереми Шарди - Миомир Кечманович
АТР Москва - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг71
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
Н.Ярри
4
2
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
715
77
Ж.Шарди
613
63
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
77
К.Эдманд
4
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
67
6
77
М.Чеккинато
79
3
64
Больше матчей
Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст20
ATP рейтинг50
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
М.Кечманович
64
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
М.Кечманович
4
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
62
3
А.Рамос
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
2
0
A
М.Кечманович
✓
6
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
611
77
62
6
3
П.Лоренци
✓
713
62
77
3
6
Больше матчей
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