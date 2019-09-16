АТР Москва
Одиночный разряд | 1/4 финала
А.Сеппи VS К.Хачанов
18 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андреас Сеппи - Карен Хачанов
АТР Москва - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреас Сеппи - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреас
Сеппи
Сеппи
Италия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)75
- Возраст35
ATP рейтинг72
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Сеппи
✓
5
6
6
Р.Карбаллес
7
1
3
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
✓
3
77
77
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
2
2
Р.Баутиста
✓
6
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Сеппи
✓
77
4
710
Ч.Чжан
64
6
68
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос
65
1
А.Сеппи
✓
77
6
Больше матчей
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
6
3
67
К.Хачанов
✓
3
6
79
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Фоньини
✓
6
7
К.Хачанов
3
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
Больше матчей
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