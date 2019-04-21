АТР Москва
Одиночный разряд | 1/4 финала
А.Маннарино VS Д.Лайович
18 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Адриан Маннарино - Душан Лайович
АТР Москва - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг44
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино
✓
77
6
М.Кукушкин
64
2
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
✓
77
6
Д.Джумхур
62
0
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
✓
4
6
6
А.Маннарино
6
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Финал
А.Маннарино
64
4
А.Де Минаур
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
4
6
А.Рамос
0
6
1
Больше матчей
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг31
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Росол
4
78
3
Д.Лайович
✓
6
66
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
6
6
Д.Лайович
3
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Лайович
3
3
Л.Харрис
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
4
Больше матчей
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