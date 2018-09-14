АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

Е.Герасимов VS Т.Фаббиано

16 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Егор Герасимов - Томас Фаббиано

АТР Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Егор Герасимов - Томас Фаббиано на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Егор Герасимов
Егор
Герасимов
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
92
Последние матчи
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Томас Фаббиано
Томас
Фаббиано
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
91
Последние матчи
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