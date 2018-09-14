АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Е.Герасимов VS Т.Фаббиано
16 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Егор Герасимов - Томас Фаббиано
АТР Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Егор Герасимов - Томас Фаббиано на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг92
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Герасимов
4
6
3
Д.Шаповалов
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
713
65
64
Е.Герасимов
✓
611
77
77
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Ли
6
2
3
Е.Герасимов
✓
4
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
7
7
Е.Герасимов
5
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
65
63
Е.Герасимов
✓
77
77
Больше матчей
Томас
Фаббиано
Фаббиано
Италия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)69
- Возраст30
ATP рейтинг91
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Карузо
✓
2
6
6
Т.Фаббиано
6
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик
✓
63
5
6
6
6
Т.Фаббиано
77
7
4
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
✓
6
3
6
6
Д.Тим
4
6
3
2
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
4
2
А.Рублев
✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
67
6
1
Х.Мунар
✓
79
1
6
Больше матчей
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