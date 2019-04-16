АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Кольшрайбер VS П.Эрбер

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 1
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Онлайн - Филипп Кольшрайбер - Пьер-Юж Эрбер

АТР Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филипп Кольшрайбер - Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Филипп Кольшрайбер
Филипп
Кольшрайбер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
78
Последние матчи
Больше матчей
Пьер-Юж Эрбер
Пьер-Юж
Эрбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
66
Последние матчи
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