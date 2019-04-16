АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Кольшрайбер VS П.Эрбер
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 1
Матч
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Онлайн - Филипп Кольшрайбер - Пьер-Юж Эрбер
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филипп Кольшрайбер - Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Филипп
Кольшрайбер
Кольшрайбер
Германия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)70
- Возраст35
ATP рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй
✓
6
4
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
4
4
П.Андухар
✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
✓
6
6
Р.Гаске
3
2
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
0
М.Фучович
✓
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович
✓
6
7
6
Ф.Кольшрайбер
3
5
3
Больше матчей
Пьер-Юж
Эрбер
Эрбер
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст28
ATP рейтинг66
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Эрбер
3
4
Ж.Тсонга
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
63
4
П.Эрбер
✓
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
4
2
78
5
А.Де Минаур
✓
6
6
66
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
77
77
П.Эрбер
62
61
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
3
5
Д.Шаповалов
✓
6
7
Больше матчей
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