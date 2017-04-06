АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Сеппи VS Р.Карбаллес
16 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Андреас Сеппи - Роберто Карбаллес
АТР Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреас Сеппи - Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреас
Сеппи
Сеппи
Италия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)75
- Возраст35
ATP рейтинг72
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
✓
3
77
77
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
2
2
Р.Баутиста
✓
6
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Сеппи
✓
77
4
710
Ч.Чжан
64
6
68
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос
65
1
А.Сеппи
✓
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
Г.Димитров
✓
6
62
6
6
Больше матчей
Роберто
Карбаллес
Карбаллес
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст26
ATP рейтинг77
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес
✓
6
4
6
Р.Беранкис
2
6
3
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
6
6
Р.Карбаллес
1
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес
✓
6
7
М.Клижан
2
5
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович
✓
6
6
6
Р.Карбаллес
4
1
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
6
7
Р.Карбаллес
3
5
Больше матчей
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