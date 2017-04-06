Онлайн - Андреас Сеппи - Роберто Карбаллес

АТР Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреас Сеппи - Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.