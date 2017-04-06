АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Сеппи VS Р.Карбаллес

16 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 2
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Онлайн - Андреас Сеппи - Роберто Карбаллес

АТР Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреас Сеппи - Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андреас Сеппи
Андреас
Сеппи
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей
Роберто Карбаллес
Роберто
Карбаллес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
77
Последние матчи
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