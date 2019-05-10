Смотри также

АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Чилич
14 октября 2019 г.National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Марин Чилич - ...
АТР Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марин Чилич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг25
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рамос
✓
6
6
М.Чилич
4
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
✓
6
3
6
М.Чилич
4
6
1
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
4
4
М.Чилич
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль
✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич
✓
7
3
78
6
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