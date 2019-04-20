АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
Л.Росол VS Д.Лайович
16 октября 2019 г. Начало после 13:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Лукаш Росол - Душан Лайович
АТР Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лукаш
Росол
Росол
Чехия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)84
- Возраст34
ATP рейтинг152
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Росол
✓
64
79
6
Х.Лондеро
77
67
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7
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Одиночный разряд
Первый раунд
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4
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Л.Росол
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6
6
1
2
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Одиночный разряд
Мировая лига
Л.Росол
2
4
Р.Хасе
✓
6
6
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Росол
4
5
К.Хачанов
✓
6
7
Больше матчей
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг31
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
6
6
Д.Лайович
3
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
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ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Лайович
3
3
Л.Харрис
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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✓
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0
6
Д.Лайович
5
5
6
3
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