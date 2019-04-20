АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Росол VS Д.Лайович

16 октября 2019 г. Начало после 13:30

Center Court
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Онлайн - Лукаш Росол - Душан Лайович

АТР Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лукаш Росол
Лукаш
Росол
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
152
Последние матчи
Больше матчей
Душан Лайович
Душан
Лайович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
31
Последние матчи
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