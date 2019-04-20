Онлайн - Лукаш Росол - Душан Лайович

АТР Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.