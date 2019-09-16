АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Кольшрайбер VS К.Хачанов
16 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Филипп Кольшрайбер - Карен Хачанов
АТР Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филипп Кольшрайбер - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Филипп
Кольшрайбер
Кольшрайбер
Германия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)70
- Возраст35
ATP рейтинг78
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
✓
6
77
П.Эрбер
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй
✓
6
4
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
4
4
П.Андухар
✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
✓
6
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Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
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М.Фучович
✓
6
6
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Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Фоньини
✓
6
7
К.Хачанов
3
5
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Второй раунд
Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
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