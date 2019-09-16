АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

Ф.Кольшрайбер VS К.Хачанов

16 октября 2019 г. Начало после 17:30

Center Court
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Онлайн - Филипп Кольшрайбер - Карен Хачанов

АТР Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филипп Кольшрайбер - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Филипп Кольшрайбер
Филипп
Кольшрайбер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
78
Последние матчи
Больше матчей
Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
9
Последние матчи
Больше матчей

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