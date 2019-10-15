Российский теннисист Даниил Медведев в 2019 году заработал за участие во всех турнирах более 6,8 млн долларов, сообщается на официальном сайте ATP.

Это на 300 тысяч долларов большем, чем у третьей ракетки мира Роджера Федерера, который в этом году заработал 6,5 млн долларов.

Лидерует по призовым в текущем сезоне Рафаэль Надаль (11,9 млн). Второе место по этому показателю занимает первая ракетка мира Новак Джокович (9 млн).

В этом году россиянин стал победителем турниров в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

В 2019 году Медведев сыграл 76 матчей и одержал в них 59 побед.

Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года, который пройдет в декабре.

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