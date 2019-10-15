Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не выступит на Кубке Кремля из-за усталости.

«Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае. Чувствую, что изможден морально и физически. Так как я профессиональный спортсмен, то не могу выходить на корт готовым не на 100 процентов», – цитирует Медведева ТАСС.

13 октября Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае, дойдя до шестого финала в шести последних турнирах.

В Москве Даниил должен был начать выступления со второго раунда, его в основной сетке заменит Никола Милоевич.

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