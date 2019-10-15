Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала сверхуспешное выступление Даниила Медведева во второй части сезона-2019.

«Он большой молодец. Такой прогресс совершил во второй половине года – все в шоке. Как у него может быть такая стальная психика? Даже не физика, а психика: шесть финалов подряд! Не знаю, как такое возможно. Конечно, подача ему очень помогает.

Чувак просто выходит, и даже если что-то не получается, это, во-первых, незаметно, во-вторых, он все равно не отдает даже один сет. Надеюсь, он будет только развиваться, дурных мыслей не появится, и он будет переть как танк», – сказала Касаткина на пресс-конференции.

Медведев в 2019 году выиграл четыре турнира, их них два – «Мастерса».

В почти 5-часовом финале US Open Даниил уступил Рафаэлю Надалю.

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