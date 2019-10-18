Российский теннисист Карен Хачанов уступил в четвертьфинале Кубка Кремля итальянцу Андреасу Сеппи.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 11 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Сеппи. Итальянец четырежды взял подачу соперника при трех потерях своей. При этом Андреас обошел Карена по подачам навылет и двойным ошибкам – в обоих случаях счет 7-6.

В решающей партии Хачанов вел 2:0, но упустил преимущество.

Российский теннисист не защитил титул, добытый в 2018-м году.

По итогам турнира Хачанов потеряет 205 очков и опустится с восьмого на девятое место в рейтинге, пропустив вперед Кэя Нисикори.

Через две недели Карену предстоит подтвердить прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Париже.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android