Представитель России Андрей Рублев переиграл хорвата Марина Чилича в полуфинале Кубка Кремля.

21-летний россиянин оказался сильнее со счетом 7:5, 6:4. Соперники встретились в третий раз, Рублев одержал вторую победу и вышел в свой четвертый финал турниров ATP. В финале он сыграет с французом Адрианом Маннарино, который ранее в субботу переиграл итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 6:4).

Финальный матч пройдет в воскресенье, 20 октября.

Рублев занимает 31-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул на турнирах ATP.

31-летний Чилич занимает 25-е место в рейтинге ATP, на его счету 18 титулов ассоциации.

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