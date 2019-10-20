Getty Images
Рублев обыграл Маннарино в финале Кубка Кремля и взял второй титул в карьере
Блеск!
Представитель России Андрей Рублев выиграл у француза Адриана Маннарино в финале Кубка Кремля. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.
Андрей значительно превзошел соперника по подачам навылет (7-2), реализовал 4 брейк-пойнта из 5 и отыграл единственный брейк-пойнт француза.
Рублев выиграл второй турнир ATP в карьере – в 2017 году он отпраздновал победу в Умаге (Хорватия).
- Россиянин занимает 31-ю строчку в рейтинге ATP, Маннарино – 44-ю.
- Победу на Кубке Кремля в женском одиночном разряде одержала швейцарка Белинда Бенчич. Она оказалась сильнее представительницы России Анастасии Павлюченковой.
- В прошлом году Кубок Кремля у мужчин выиграл россиянин Карен Хачанов, у женщин – россиянка Дарья Касаткина.
Мисс СССР-1990 пережила убийство сына и расстрел двух любовников. Ее спасла страсть к Навратиловой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте