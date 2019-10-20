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Рублев обыграл Маннарино в финале Кубка Кремля и взял второй титул в карьере

Рублев обыграл Маннарино в финале Кубка Кремля и взял второй титул в карьере
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Блеск!

Представитель России Андрей Рублев выиграл у француза Адриана Маннарино в финале Кубка Кремля. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Андрей значительно превзошел соперника по подачам навылет (7-2), реализовал 4 брейк-пойнта из 5 и отыграл единственный брейк-пойнт француза.

Рублев выиграл второй турнир ATP в карьере – в 2017 году он отпраздновал победу в Умаге (Хорватия).

  • Россиянин занимает 31-ю строчку в рейтинге ATP, Маннарино – 44-ю.
  • Победу на Кубке Кремля в женском одиночном разряде одержала швейцарка Белинда Бенчич. Она оказалась сильнее представительницы России Анастасии Павлюченковой.
  • В прошлом году Кубок Кремля у мужчин выиграл россиянин Карен Хачанов, у женщин – россиянка Дарья Касаткина.

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