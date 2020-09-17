Турнир «ВТБ Кубок Кремля» как в мужском, так и в женском разрядах в сезоне-2020 не состоится.
Вечером такое решение приняли на уровне столичной мэрии в связи с неопределенностью ситуации с коронавирусом. Вскоре ATP и WTA официально подтвердили информацию.
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Предполагалось, что мужчины выступят на «Кубке Кремля» 19-25 октября, женщины – 26 октября – 1 ноября, а сам турнир пройдет в Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
- В 2019-м «Кубок Кремля» выиграли Андрей Рублев и Белинда Бенчич.
- Турнир ATP в Санкт-Петербурге по-прежнему запланирован на 10-18 октября.
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