Стали известны имена всех участников Кубка Кремля в Москве. На турнире примут участие четыре российских теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. В женской сетке сыграют также четыре спортсменки из России: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

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В список участников в турнире среди мужчин также вошли Александр Бублик (Казахстан), Филип Крайинович (Сербия), Марин Чилич (Хорватия), Себастьян Корда (США), Адриан Маннарино (Франция), Джон Миллман (Австралия), Гвидо Пелья (Аргентина), Ласло Джере (Сербия), Илья Ивашка (Беларусь), Томми Пол (США), Пабло Андухар (Испания), Маккензи Макдоналд (США), Педро Мартинес (Испания), Миомир Кецманович (Сербия) и Бенжамен Бонзи (Франция).

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Из девушек помимо россиянок на турнир приедут Гарбинье Мугуруса (Испания), Белинда Бенчич (Швейцария), Анжелика Кербер (Германия), Елена Рыбакина (Казахстан), Онс Жабер (Тунис), Элизе Мертенс (Бельгия), Бьянка Андрееску (Канада), Эмма Радукану (Великобритания), Даниэль Коллинз (США), Паула Бадоса (Испания), Елена Остапенко (Латвия) и Петра Мартич (Хорватия).

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября.

Матчи турнира будут проводиться в ДС имени Ирины Винер-Усмановой и ДС «Лужники».

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