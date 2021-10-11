Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, по какому принципу будут распределены wild card на турнир «ВТБ Кубок Кремля».

«Одна из них, как уже было объявлено, достанется экс-первой ракетке мира Симоне Халеп, которая победила в Москве в 2013 году. Она сейчас немного потеряла позиции в рейтинге, но, безусловно, остается мастером высочайшего уровня. Вторую wild card получит Елена Веснина, серебряный призер Олимпиады в Токио в миксте. Еще одну мы пока держим для Людмилы Самсоновой, которая заметно прибавила в этом году и впервые включена в состав сборной, но она, скорее всего, попадет в основную сетку напрямую, поскольку стоит второй на листе ожидания.

В Москву, кстати, просились полуфиналист Уимблдона Денис Шаповалов и экс-первая ракетка мира Энди Маррей. Но это произошло уже после истечения срока заявки, и мы отказали им в wild card, которые рассчитываем выделить своим спортсменам. Главные претенденты – Евгений Донской и Роман Сафиуллин. А в отборочную сетку, где на 16 мест записалось 88 человек, надо постараться по возможности в качестве поощрения дать wild card нашим парням, которые недавно выиграли в Турции юниорский Кубок Дэвиса, Максиму Жукову, Ярославу Демину и Данилу Панарину», – приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ»

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