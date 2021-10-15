Российский теннисист Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля». Вторая ракетка мира говорил, что может пропустить турнир из-за физического состояния.
Медведева в основной сетке соревнований заменит шведский теннисист Микаэль Имер (88-е место в рейтинге ATP), сообщает твиттер Entry List Updates.
- Ранее о пропуске турнира объявили Эмма Радукану, Белинда Бенчич, Петра Мартич, Бьянка Андрееску, Себастьян Корда, Пабло Андухар, Элизе Мертенс и Даниэль Коллинс.
- «ВТБ Кубок Кремля» состоится с 18 по 24 октября 2021 года.
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