58-я ракетка мира австралийский теннисист Джон Миллман ответил на вопрос, кому бы он отдал победу в матче между Маратом Сафиным и Даниилом Медведевым.
– Кто сильнее: Марат Сафин или Даниил Медведев? Кто бы выиграл, если бы оба были в хорошей форме?
– Вот это сложный вопрос! Но я бы выбрал Марата, я его большой поклонник. Он выиграл два турнира «Большого шлема», так что, пока Даниил не выиграет еще пару, я выберу Марата! Еще и потому, что он крупнее и выглядит немного устрашающе. Я бы побоялся сделать выбор в пользу его соперника! – приводит слова Миллмана пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».
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- Джон Миллман – победитель одного турнира ATP в одиночном разряде.
- Марат Сафин побеждал на турнирах «Большого шлема» в США в 2000 году и в Австралии в 2005-м, Медведев на US Open-2021 взял свой первый мэйджор.
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