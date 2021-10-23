Российский теннисист и №22 в рейтинге ATP Аслан Карацев победил соотечественника из третьей десятки Карена Хачанова в полуфинале Кубка Кремля. Матч закончился в двух партиях – 7:6 (9), 6:1.

Поединок продолжался час и 40 минут. За это время Карацев 6 раз подал навылет против 8 у Хачанова, совершил три двойные против 2 у Карена. Карацев реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Уже со следующей недели Аслан станет минимум 19-й ракеткой мира, а если в финале победит хорвата Марина Чилича, то окажется №18.

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В этом году Аслан Карацев сделал невероятный прорыв: дошел до полуфинала Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу, взял титул у Ллойда Харриса в Дубае и отдал кубок Маттео Берреттини в Сербии, до этого в 1/2 переиграв №1 ATP.

В московском финале Аслана Карацева ждет Марин Чилич, который в двух партиях одолел литовца Ричардаса Беранкиса – 6:3, 6:4.

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