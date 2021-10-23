Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что в финале Кубка Кремля намерен взять реванш у хорвата Марина Чилича за августовское поражение в американском Цинциннати.

«Карен очень прилично подавал в важные моменты в течение всего турнира. Сегодня подача у него работала не так. У Чилича сильная сторона, в первую очередь, подача. Надо будет гадать. На задней линии будет полегче. Я ему уже проигрывал, но сейчас чувствую себя уверенно», – приводит слова Карацева «Р-Спорт»

23 октября Карацев в полуфинале Кубка Кремля обыграл другого российского теннисиста Карена Хачанова со счетом 7:6(7), 6:1.

Ранее Аслан проиграл Чиличу на старте турнира в Цинциннати – 5:7, 3:6.

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