У Кубка Кремля богатая история, в том числе благодаря участию топ-игроков. Даже несмотря на невысокий статус, в мужском турнире участвовал сам Роджер Федерер, а бороться за титул у женщин приезжали даже сестры Уильямс. Кто еще посещал Россию и что из этого вышло – рассказываем.

Серена Уильямс

Когда играла: 1997, 2007

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Американская теннисная поп-дива попробовала Кубок Кремля на вкус в 1997-м, и ей вроде бы понравилось. Иначе она не посетила бы турнир еще дважды. Впрочем, даже этого Серене не хватило, чтобы покорить Москву. Впервые она приехала в 1997-м 17-летним ноунеймом и даже не прошла в основу. На тот момент 448-й ракетке мира пришлось выбивать путевку через квалификацию, и Уильямс это удалось, но дальше последовало поражение в первом круге от не самой слабой соотечественницы Кимберли По.

Серена Уильямс и мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии награждения после финала 2007 года Фото: Getty Images

Через год Серена снова посетила столицу России, но выступила только в парном разряде. В союзе с Винус, которая была первой сеяной одиночки, она выиграла матч первого круга, но со второго сестры снялись (хотя старшая продолжила выступление в главном разряде). Следующего приезда Серены пришлось ждать девять лет, и не напрасно: к тому моменту 8-кратная победительница «ТБШ» ярко прошла по сетке, откуда вынесла украинку Перебийнис, Вайдишову и Кузнецову – всех в двух сетах. В финале ее соперницей стала Елена Дементьева, которая прежде не взяла у американки в четырех встречах ни партии. Но родной корт и трибуны помогли российской теннисистке переломить тенденцию – после поражения в первом сете Елена выиграла два следующих с одинаковым счетом 6:1 и оставила Серену без трофея.

Роджер Федерер

Когда играл: 2001, 2002

Большинство даже не в курсе, но великий швейцарец пытался покорить Москву дважды. Тогда с лица Роджера только сошли юношеские прыщи, а будущая супруга Мирка Вавринец еще выступала в туре. В 2001-м Кубок Кремля проводился не на харде, а на ковре, и Федереру он не пришелся по вкусу. В первом круге третий сеяный Роджер попал на Николаса Кифера – и сходу проиграл. Немец в тот период был непростым соперником для швейцарца – после Москвы он обыграл Федерера еще и в Халле и довел счет личных встреч до 3:0. Но в итоге их противостояние с огромным перевесом осталось за швейцарцем – 12:3.

Роджер Федерер, 2002 год Фото: Getty Images

Роджер не смирился с неудачей и приехал на турнир через год. Он был посеян даже ниже, чем прежде (только пятым), но на сей раз выступил лучше: в первом круге отдал гейм получившему уайлд-кард россиянину Денису Голованову, а во втором не дал добраться даже до тай-брейка финну Ярко Ниеминену. Нейтрализовал швейцарца мощный и уже сформировавшийся Марат Сафин в четвертьфинале. С тех пор Роджер прибавил в классе и потерял интерес к турниру категории 250.

Винус Уильямс

Когда играла: 1997, 1998, 2002, 2004, 2008

Старшая Уильямс не всегда приезжала в Москву по графику младшей сестры. В отличие от Серены, Винус участвовала в Кубке Кремля аж пять раз. Дебют в 1997-м получился неплохим: победы в двух сетах над Лиховцевой и Фарина-Элия забросили американку в 1/4, но там случилась вторая ракетка мира Яна Новотна, которая была сеяна первой на турнире. Всего через год Винус заняла позицию чешки и сама уже стала лидером посева, а начала турнир победой над все той же Лиховцевой. Впрочем, выиграть больше двух матчей снова не получилось – Мари Пирс отвесила сопернице в полуфинале баранку.

После того поражения у теннисистки из США в России как-то не заладилось. В 2002-м она проиграла первый же матч (Магдалене Малеевой из Болгарии), через два года – обладательнице спецприглашения Елене Бовиной, а в последний раз – Флавии Пеннетте уже в стартовом круге.

Мария Шарапова

Когда играла: 2005, 2006, 2007, 2017

«В России любят Медведева и заслуживают увидеть его игру своими глазами. Мне странно слышать про «усталость» перед домашним турниром. Не все у Шараповой стоит перенимать», – комментатор Алексей Андронов по касательной задел Марию после отказа от участия в КК-2021 Медведева. Шарапова и правда не так часто, как этого наверняка хотелось болельщикам, посещала столицу. Впервые Маша приехала в Москву уже в статусе первой ракетки мира и победительницы Уимблдона. Естественно, от взошедшей звездочки ждали яркого тенниса и трофея, но девушка не задержалась на турнире и укатила в США уже после второго матча – непреодолимым препятствием стала Динара Сафина (6:1, 4:6, 5:7).

Мария решила, что должна фанатам, поэтому вернулась через год, но снова не оправдала надежд. «Я пришла в отель и почувствовала боль в правой ноге, а вчера вообще не смогла ходить», – так Шарапова мотивировала отказ от четвертьфинала против Чакветадзе после победы над Бычковой. К слову, то решение Марии, возможно, стало ключевым в успехе Анны – она дошла до конца и взяла титул.

В 2007-м Шарапова не планировала играть в Москве, но все же приняла уайлд-кард и приехала в «Олимпийский», но лишь для того, чтобы проиграть в двух сетах Азаренко. С того момента Мария взяла паузу в 10 лет и не радовала Россию своим присутствием, пока не наступили 2017-й и пора прощаться. Финальный аккорд получился жеванным, как и все предыдущие матчи на родине – Шарапова уступила в первом круге Рыбариковой, а на следующий год вместо Москвы приняла приглашение организаторов WTA Люксембург.

Марат Сафин

Когда играл: 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009

В отличие от Шараповой, Сафин обожал Кубок Кремля и с 1997 года почти не пропускал турнир. Естественно, частые выступления сказались на его результатах. Хотя первые три участия получились супернеудачными – Марат потерпел три поражения в трех матчах первого круга. Прорыв случился в 2000-м – и сразу полуфинал. Россиянин поочередно в двух сетах расстроил Шуттлера, Поцци и Волчкова, а против немца Приносила взял первый сет на тай-брейке, однако проиграл последующие 3:6, 3:6.

Марат Сафин на Кубке Кремля-2008 Фото: Getty Images

Удивительно, но 11 попыток Марата выиграть домашний так и не принесли ему трофей. Дважды Сафину не хватило шага – оба раза против соотечественников. В 2006-м он столкнулся в решающем матче с первым сеяным Николаем Давыденко. В тот год это был для них четвертый матч, и в каждом дело доходило до решающего сета. Так получилось и в Москве: Давыденко взял первую партию, Марат отыгрался, но оказался чуть хуже в третьей.

Спустя два года Сафин взял у Николая реванш в четвертьфинале, а затем на отказе Миши Зверева пробился в финал. Там он столкнулся с Игорем Куницыным, которого разделал в двух сетах в том самом 2006-м (в полуфинале). Но на этот раз не получилось: снова обмен сетами, а в решающем 6:3 в пользу противника.

Анна Курникова

Когда играла: 1996, 1998, 2000, 2001, 2002

Секс-символ отечественного тенниса дебютировала на турнире в 16 лет и сходу выиграла матч – Елена Пампулова из Болгарии даже отхватила баранку. Однако, несмотря на отличный старт, справиться во втором круге с входившей в топ-20 австрийкой Барбарой Паулюс у Анны не получилось. Куда эпичнее получился для Курниковой турнир в 1998-м, но явно не успешнее предыдущего. В первом круге она встретилась с итальянкой Сильвией Фарина-Элией и разочаровала количеством двойных ошибок – их за матч накопилось аж 20. Конечно, неравная борьба с соперницей и собственной подачей негативно сказалась на результате – россиянка уступила в трех сетах.

Анна Курникова Фото: Getty Images

В 1999-м Курникова московский турнир пропустила, но компенсировала это участием в следующих трех розыгрышах и выходом в финал. Это случилось в 2000 году, когда Анна получила четвертый номер посева и начала со второго круга. Тогда она поочередно выбила двух соотечественниц Звонареву и Панову, а затем также в двух сетах расправилась с француженкой Натали Тозья. Но в финале Курникову ждала реальная угроза – опытная и титулованная Мартина Хингис. Только швейцарка смогла остановить российскую звезду – отдала ей всего четыре гейма, 6:3, 6:1.

После того финала выступить столь же достойно у Анны уже не получилось: на следующий год она сенсационно проиграла обладательнице уайлд-кард Галине Фокиной, а в 2002-м – снялась с матча второго круга против Надежды Петровой и спустя недолгое время в спорте завершила карьеру.

Симона Халеп

Когда играла: 2012, 2013, 2021

Кубок Кремля – заколдованный турнир для больших чемпионов, но не для Халеп. Румынка приняла участие в розыгрыше 2012 года и сходу оконфузилась – после победы над Надеждой Петровой во втором круге взяла всего гейм у квалифаера из Сербии Весны Долонц. Видимо, то поражение сильно ударило по самолюбию теннисистки, и она вернулась уже на следующий год за трофеем. К радости Халеп, сетка получилась для нее максимально рабочей: после победы во втором круге на снятии Рыбариковой, она обыграла получившую уайлд-кард Клейбанову, разгромила Павлюченкову (в трех матчах проиграла всего семь геймов), а в финале не дрогнула перед Стосур.

Симона Халеп – победительница Кубка Кремля-2013 Фото: Getty Images

После того успеха румынка долгое время не приезжала в Москву, а в 2018-м получила приглашение, но снялась в последний момент из-за травмы спины. В 2021-м Симона порадовала немногочисленных фанатов тенниса из Москвы, но остановилась на стадии четвертьфинала – ее выбила Саккари.

Энди Маррей

Когда играл: 2007

Британец посетил турнир 14 лет назад, когда еще был кошмарно далек от побед на «Шлемах» и стоял за пределами топ-10 (был 11-м), уступая не только Большой тройке, но даже Ришару Гаске и испанцу Томми Робредо. Энди получил в Москве третий посев и должен был пройти минимум до полуфинала, где его ждали бы Давыденко или Сафин. Но в итоге пребывание будущего трехкратного обладателя «ТБШ» получилось слишком коротким: в первом круге Маррей легко расправился с младшим на год, 19-летним россиянином Евгением Королевым (6:2, 6:4), а дальше проиграл более опытному сербу Янко Типсаревичу.

С тех пор Маррей не испытывал желания вернуться в столицу России, пока не наступил 2021-й. Но суровый Шамиль Тарпишев отказал Энди в уайлд-кард в пользу молодых и не очень игроков из России.

Даниил Медведев

Когда играл: 2016, 2017, 2018

Перед стартом очередного Кубка Кремля Медведев съел порцию негатива от фанатов, которые оказались недовольны его отказом от участия. Хотя прежде Даниил достаточно стабильно гонял на турнир, пусть и не добился весомых успехов. Его дебют пришелся на 2016-й: на тот момент стоявшему за пределами сотни россиянину пришлось отбираться в основу через квалификацию, где он поочередно одолел Кукушкина и Троицки. Но дальше то ли не хватило сил, то ли сказался недонастрой на пенсионера из Франции Стефана Робера. Тот обыграл Даниила в четвертьфинале в трех сетах.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В 2017-м рейтинг позволил Медведеву сохранить силы и пройти в сетку без отбора, но история повторилась. После убедительных побед над Андреем Кузнецовым и первым сеяным Пабло Каррено будущему триумфатору US Open достался малоизвестный босниец Мирза Башич, который чудом ускользнул от поражения после 3:6 в первой партии. А в 2018-м ситуация для российского топа была вообще идеальной: Даниил получил второй номер и пропустил первый круг, а затем разгромил Лайовича и съел Беранкиса, но серия побед снова прервалась на третьем матче – Карен Хачанов сильнее хотел в финал, по итогам которого взял титул.

Тот турнир стал для Медведева пока последним в Москве. В 2019-м он сослался на усталость после финала US Open против Надаля, о чем объявил на пресс-конференции за сутки до первого матча, а в 2020-м Кубок Кремля не состоялся из-за пандемии.

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