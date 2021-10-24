22-я ракетка мира Аслан Карацев победил хорватского теннисиста Марина Чилича (6:2, 6:4) в финале Кубка Кремля и взял второй – после Дубая – титул в сезоне. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Аслан два раза подал навылет против шести первых у Марина, у каждого по одной двойной за матч.

Победа на Кубке Кремля гарантировала Аслану 18-ю строчку рейтинга ATP.

Турнир в Штутгарте в 2021-м – единственный титул за три года для Марина Чилича. В Лондоне 2018-го он взял финал у Новака Джоковича – 5:7, 7:6, 6:3. Лучший результат – «ТБШ» в Америке в 2014-м.

В 2021 году Аслан Карацев сделал невероятный прорыв: дошел до полуфинала Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу, взял титул у Ллойда Харриса в Дубае и отдал кубок Маттео Берреттини в Сербии.

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