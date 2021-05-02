Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира ATP 250 в Мюнхене. В финале он одолел хозяина корта, немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:4, 7:6(5).

Матч продолжался 1 час 28 минут. Басилашвили уступил Штруффу по эйсам (6-13), но не допустил ни одной двойной ошибки (0-2). За всю игру соперникам лишь раз удалось взять чужую подачу – Басилашвили сделал брейк в первом же гейме.

Теннис Басилашвили обвинили в вымогательстве. Он получил иск на $1,5 млн 29/04/2021 В 16:26

Для Николоза это второй трофей в сезоне – в марте он праздновал победу в Дохе. Также это его третий титул, добытый в Германии (Гамбург-2018 и 2019).

По итогам турнира Басилашвили поднимется на 4 строчки и станет 31-м в рейтинге ATP.

На «Мастерсе» в Мадриде грузинский спортсмен стартует с первого круга матчем против Бенуа Пэра.

ATP Доха Басилашвили разорвал всех в Дохе. У него было 2 победы в 16 играх 13/03/2021 В 20:18