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«Шокирован, что ты думаешь обо мне как о черном». Дональд Янг обвинил Райана Харрисона в расизме

«Шокирован, что ты думаешь обо мне как о черном». Янг обвинил Харрисона в расизме
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Американцы ссорятся.

Первый круг турнира АТР в Нью-Йорке был омрачен перебранкой между американцами Райаном Харрисоном и Дональдом Янгом по ходу первого сета.

Арбитру на вышке пришлось даже спуститься и устно повлиять на теннисистов.

Харрисон победил 6:3, 7:6(4) и после матча спокойно объяснил перебранку: «Мы оба оказались под давлением. Мне повезло совладать с ним, а вот Дональд, на мой взгляд, все еще работает над этим».

Райан и не думал, что скандал только разгорается, поскольку Янг в твиттере обвинил соотечественника в расизме. «Райан Харрисон, я был шокирован и разочарован, когда услышал в разгар нашего матча в Нью-Йорке, что ты говоришь и думаешь обо мне как о черном теннисисте. Я-то думал, что это лишенный дискриминации спорт джентльменов», – написал Янг.

Харрисон себя расистом не признал.

«Обвинения Дональда Янга, последовавшие за нашим матчем – абсолютная неправда. Я разочарован тем, что кто-то подобными заявлениями реагирует на поражения. Любые видео и аудио источники оправдают меня на все 100%, и я обращаюсь за помощью ко всем, у кого имеются доступные записи», – заявил Райан.

  • Харрисон уже попадал в скандал в 2017 году, когда чуть не подрался на Australian Open с израильтянином Дуди Селой.
  • Во втором круге турнира в Нью-Йорке Райана ждет Иво Карлович.

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