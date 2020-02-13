ATP Нью-Йорк
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Изнер VS Д.Томпсон

13 февраля 2020 г. Начало после 17:00

Нассау Ветеранс Мемориал Колизеум
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