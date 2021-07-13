На теннисном матче 1/16 финала серии АТР между украинцем Ильей Марченко и южноафриканцем Кевином Андерсоном в Ньюпорте (США) произошел курьезный случай.

Во время игры на корт выбежал заяц: пересек травяную площадку, посидел на линии, а потом бросился обратно. Незваный гость ускакал сам – за ним даже закрыли калитку.

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Матч закончился победой Андерсона со счетом 7:5, 6:3.

Турнир проводится с 12 по 18 июля.

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