Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал возвращение в тур победой в первом круге Queen’s Club над Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фару (7:6, 6:3). Маррей выступал в паре с Фелисиано Лопесом.

Энди не играл полгода из-за проблем с бедром. Ему сделали операцию и поставили металлический протез.

«Я хотел получить удовольствие от игры и настраивал себя на это вне зависимости от результата. В плане подготовки и передвижения не чувствовал себя идеально, но и не чувствовал боли. Это был кайф. Надеюсь, продолжу прогрессировать», – цитирует Маррея сайт ATP.

Маррей планирует выступить в паре в Истбурне и на Уимблдоне.

В первом случае он сыграет с Марсело Мело, во втором – с Пьер-Угом Эрбером.

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