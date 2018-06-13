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Рафаэль Надаль снялся с Queen's Club из-за проблем со здоровьем

Надаль снялся с Queen's Club из-за проблем со здоровьем
Eurosport

9 мин. назад

Грунтовый сезон закончен – пора лечиться.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль спустя три дня после победы на «Ролан Гаррос» отказался от выступления на лондонском Queen's Club по состоянию здоровья.

«Хотел бы попросить прощения у организаторов турнира и, прежде всего, у болельщиков, которые надеялись увидеть мою игру.

Но я посоветовался с врачами и вынужден прислушаться к тому, что говорит мне мое тело», – сказал Надаль.

  • Рафа повредил пальцы во время третьего сета финала «Ролан Гаррос», но все равно довел матч до победы.
  • Queen's Club пройдет в Лондоне 18-24 июня. Спустя 7 дней в столице Великобритании стартует Уимблдон.

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