Рафаэль Надаль снялся с Queen's Club из-за проблем со здоровьем

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль спустя три дня после победы на «Ролан Гаррос» отказался от выступления на лондонском Queen's Club по состоянию здоровья.

«Хотел бы попросить прощения у организаторов турнира и, прежде всего, у болельщиков, которые надеялись увидеть мою игру.

Но я посоветовался с врачами и вынужден прислушаться к тому, что говорит мне мое тело», – сказал Надаль.

Рафа повредил пальцы во время третьего сета финала «Ролан Гаррос», но все равно довел матч до победы.

Queen's Club пройдет в Лондоне 18-24 июня. Спустя 7 дней в столице Великобритании стартует Уимблдон.

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