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Пропустивший почти год из-за травмы Энди Маррей вернется в тур на следующей неделе
Наконец-то – к Уимблдону шотландец должен быть готов.
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в ближайшие дни вернется на корт и выступит на лондонском турнире Queen's Club.
Об этом 16 июня объявила пресс-служба соревнований.
В первом круге Энди сыграет с Ником Кирьосом.
Первоначально возвращение Маррея должно было состояться в Хертогенбоше, но британец поздно приступил к тренировкам и не подготовился к голландскому турниру.
- Маррей не выступал с поражения в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года. В тот момент он лидировал в мировом рейтинге.
- Впоследствии Энди перенес операцию на бедре.
- Маррей – трехкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион.
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