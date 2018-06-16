Пропустивший почти год из-за травмы Энди Маррей вернется в тур на следующей неделе

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в ближайшие дни вернется на корт и выступит на лондонском турнире Queen's Club.

Об этом 16 июня объявила пресс-служба соревнований.

В первом круге Энди сыграет с Ником Кирьосом.

Первоначально возвращение Маррея должно было состояться в Хертогенбоше, но британец поздно приступил к тренировкам и не подготовился к голландскому турниру.

Маррей не выступал с поражения в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года. В тот момент он лидировал в мировом рейтинге.

Впоследствии Энди перенес операцию на бедре.

Маррей – трехкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион.

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