Энди Маррей проиграл Нику Кирьосу в первом за 11 месяцев матче

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей вернулся на корт после 11-месячного отсутствия. Возвращение произошло на родном лондонском корте, но получилось неудачным. Энди проиграл Нику Кирьосу в первом круге Queens Club – 6:2, 6:7(4), 5:7.

За 2 часа 39 минут Маррей 16 раз подал навылет, сделал 4 брейка и допустил 3 двойные ошибки. Кирьос ответил 18 эйсами и 3 брейками при 11 двойных.

Ник впервые в карьере обыграл Энди. Счет в личном противостоянии стал 1-5 не в пользу австралийца.

Во втором круге Кирьос сыграет с победителем матча Кайл Эдманд – Райан Харрисон.

Предыдущий матч Маррей провел 12 июля 2017 года, когда проиграл Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона.

В июле Энди возглавлял мировой рейтинг, но из-за долгого перерыва опустился на 156-ю строчку.

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