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Новак Джокович не реализовал матчбол и проиграл Марину Чиличу в финале Лондона
Серб по-прежнему идет без титулов.
Новак Джокович проиграл Марину Чиличу в финале турнира Queen's Club в Лондоне – 7:5, 6:7(4), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.
Джокович 12 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 5 двойных ошибок. Чилич ответил 18 эйсами и одним брейком при шести двойных. Во втором сете Марин ушел с матчбола.
Хорват сократил отставание в личном противостоянии – 2-14.
- Чилич завоевал первый титул в сезоне и 18-й в карьере. Победа принесла ему 500 рейтинговых очков.
- Для Джоковича это был первый финал с июля 2017 года.
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