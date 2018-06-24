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Новак Джокович не реализовал матчбол и проиграл Марину Чиличу в финале Лондона

Джокович не реализовал матчбол и проиграл Чиличу в финале Лондона
Eurosport

37 мин. назад

Серб по-прежнему идет без титулов.

Новак Джокович проиграл Марину Чиличу в финале турнира Queen's Club в Лондоне – 7:5, 6:7(4), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

Джокович 12 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 5 двойных ошибок. Чилич ответил 18 эйсами и одним брейком при шести двойных. Во втором сете Марин ушел с матчбола.

Хорват сократил отставание в личном противостоянии – 2-14.

  • Чилич завоевал первый титул в сезоне и 18-й в карьере. Победа принесла ему 500 рейтинговых очков.
  • Для Джоковича это был первый финал с июля 2017 года.

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