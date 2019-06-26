Восьмая ракетка мира Кевин Андерсон прокомментировал отсутствие открытых геев в ATP-туре.

«Вокруг этой темы определенно существует стигма. Общество исторически не очень дружелюбно к этому относится. Времена изменились, потому что люди говорят об этом, и это здорово. Но нужен человек, который сломает тренд. Легко не будет, потребуется достаточно мужества. Но, надеюсь, если мы легко к этому отнесемся, это пойдет немного легче.

Один человек, который признается в нетрадиционной сексуальной ориентации, откроет ворота для остальных. В США в командных видах появились игроки, которые делали каминг-аут. Первый баскетболист НБА, признавшийся в этом, Джейсон Коллинз говорил, что одной из самых больших сложностей было беспокойство об одноклубниках. Но как только он рассказал об ориентации и почувствовал поддержку партнеров, это помогло остальным.

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Теннис – индивидуальный вид спорта, здесь другая динамика. Я надеюсь, что игроки создадут такую среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно. Будут хорошо осведомлены об этом. Джейсон [Коллинз] много говорил о чем-то подобном. Отношение проявляется в мелочах, типа фраз «Это так по-гейски».

Гомосексуалы, возможно, сочтут это оскорбительным и почувствуют, что им неуютно говорить об этом. В НБА существует система, в которой штрафуют за подобные фразы. Это может быть очень оскорбительным, и такие шаги можно перенести в теннис. Это часть уважения, и там понимают, как такие простые комментарии воспринимают остальные», – сказал Андерсон.

Кевин Андерсон с 2011 года женат на однокурснице, гольфистке Келси О’Нил.

33-летний теннисист дважды выходил в финал турниров «Большого шлема» и оба раза проиграл – на US Open-2017 Рафаэлю Надалю и на Уимблдоне-2018 Новаку Джоковичу.

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