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Орасио Себальос - Тьяго Монтейро

ATP Кито - 6 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Орасио Себальос – Тьяго Монтейро на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 6 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Орасио Себальос и Тьяго Монтейро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.