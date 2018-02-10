10.02.18 - Club Jacarandá
Старт
6
3
1
А. МартинАндрей Мартин
Не ранее
21:00
4
6
1
Р. КарбаллесРоберто Карбаллес
ATP Кито • Полуфинал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Андрей Мартин - Роберто Карбаллес
ATP Кито - 10 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Андрей Мартин – Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 10 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Андрей Мартин и Роберто Карбаллес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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