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Паоло Лоренци - Роберто Карбаллес

ATP Кито - 8 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Паоло Лоренци – Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 8 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Паоло Лоренци и Роберто Карбаллес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.