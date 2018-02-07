07.02.18 - Club Jacarandá
А. ДжаннезиАлессандро Джаннези
Не ранее
19:00
П. ПоланскиПитер Полански
ATP Кито • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Алессандро Джаннези - Питер Полански
ATP Кито - 7 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Алессандро Джаннези – Питер Полански на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 7 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Алессандро Джаннези и Питер Полански, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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