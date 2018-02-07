07.02.18 - Club Jacarandá
Э. ЭскобедоЭрнесто Эскобедо
Не ранее
2:30
И. КарловичИво Карлович
ATP Кито • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Эрнесто Эскобедо - Иво Карлович
ATP Кито - 7 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Эрнесто Эскобедо – Иво Карлович на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:30 7 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эрнесто Эскобедо и Иво Карлович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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