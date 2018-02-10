10.02.18 - Club Jacarandá
Завершено
2
4
Г. МельцерГеральд Мельцер
Не ранее
2:30
6
6
А. РамосАльберт Рамос
ATP Кито • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Геральд Мельцер - Альберт Рамос
ATP Кито - 10 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Геральд Мельцер – Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:30 10 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Геральд Мельцер и Альберт Рамос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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