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Геральд Мельцер - Марко Чеккинато

ATP Кито - 6 февраля 2018

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Геральд Мельцер – Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 6 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Геральд Мельцер и Марко Чеккинато, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.