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Федерико Дельбонис - Роберто Карбаллес

ATP Кордова - 7 февраля 2019

Это Теннис, и это Córdoba Open! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 7 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Федерико Дельбонис и Роберто Карбаллес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.